美國總統拜登當地時間9日表示，與中國國家主席習近平在亞洲會面時，將會在一些基本問題上畫出紅線，而台灣是其中之一。所謂「紅線」應當如何理解？學者解讀，拜登應會要求北京禁止片面地以非和平方式改變現狀，也就是不准台海、西太平洋發生軍事衝突。然而，雙方並無互信可言，只會是動態的危機管理而已。

政治大學國關中心10日上午舉辦「美國期中選舉後的政經情勢發展」座談會，與會學者們針對拜登所提的紅線進行解讀。台大政治系教授兼主任張登及提出預測，美方將再度要求中方不要片面地以非和平的方式改變現狀。但若這只是華府單方面的要求，中方想必不會埋單。

張登及認為，美方應該會提出制式的承諾，就是「一法三公報六保證」，而中方也會有他自己的一套清單。他強調，其實雙方沒有甚麼信任可言，只能是動態的危機管理而已。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正持相同意見說，目前拜登的國安團隊要做的是減少麻煩，而台海、西太平洋不准發生軍事衝突，會是拜登所講的紅線。

黃介正說，過去常講台灣是大陸之所必取，但未必是美國之所必守。然而近年來台灣戰略價值不斷被凸顯，在華府已有智庫傳出要將台灣變成美國之所必守的聲音，美國顯然是要牢牢掌握住台灣的主動權主導權。他直言，台灣目前處境最難的地方就在於中美都要牢牢掌握住我們，這會是台灣最大的挑戰。