主計總處今天公布9月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬4417元，年增2.39％，1至 9 月經常性薪資平均為 4萬4319 元；不過，通膨連續好幾個月超過2％以上，考慮物價上漲後，今年1至9月實質經常性薪資4萬1369元，年減0.07％。

主計總處分析，受到今年第2、3季物價上漲明顯影響，今年前9月實質經常性薪資持續呈現「負成長狀況」，年減幅0.07％，為8年來首見，不過，實質總薪資年增仍是正數、為0.66％。