苗栗縣不論是山線還是海線農村社區的自然人文景觀豐富。（馮惠宜攝）

為向大台中消費者宣導苗栗農村的好食、好宿、好遊、好購、好行，苗栗縣政府12日移師台中驛鐵道文化園區舊軌鐵道區辦理農村輔導推廣計畫成果展，更搶先在台中樹和苑端出五色彩龜新丁粄、段木香菇仙草紅棗雞湯等特色佳餚，透過五感饗宴「食」遊苗栗。

苗栗縣不論是山線還是海線農村社區的自然人文景觀豐富，為讓國人對苗栗的農村旅遊能有更深層的體驗，今年苗栗縣政府透過農村輔導推廣計畫展開一系列的輔導內容，包含籌組輔導團拜訪最具潛力或金牌農村等30個社區、辦理特色農遊輔導工作坊，以及鏈結旅行社業者、專家學者及部落客等，辦理特色農遊試體驗活動，給予最直接的優化輔導與建議。

並以「遊品味苗栗農村」為口號，整合創新苗栗農村特色遊程，從慢魚海岸延伸到幸福山城，包含閩南、客家、原民特色，內容多元豐富，共精選推出苗栗農遊12條特色主題遊程。

後續更是透過辦理苗栗農村旅遊商品媒合會，邀集全國將近50家旅行業者媒合交流推廣上架苗栗農遊產品，增加苗栗農村特色遊程在國內外市場的銷售通路以及能見度，期待能夠吸引喜好深度旅遊的遊客來到苗栗體驗農村特色，進而帶動地方消費，增進地方經濟效益。

11月12日也移師台中驛鐵道文化園區舊軌鐵道區辦理農村輔導推廣計畫成果展，邀請大台中旅客認識苗栗農村的好食、好宿、好遊、好購，進而來苗栗實際尋味及體驗漫遊農村。