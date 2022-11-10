國民黨桃園市中壢區市議員候選人謝克洋10日晚間舉辦競選總部成立大會，除謝克洋伯父台南市長候選人謝龍介現身為姪子加油外，國民黨桃園市長候選人張善政也到現場共同造勢。前高雄市長韓國瑜受邀現身力挺謝克洋，但張善政因有行程先離開，與韓並未同台。

韓國瑜說，他回想自己33歲第一次選縣議員，那時候選舉第一次完全沒把握，兩袖清風一身是膽，只有衝一個字，當時的競選總部還是使用人家選舉落選的紅彩球，以及別人選完的日光燈、吃剩的泡麵，最後他當選很多人來道賀。他要強調，一個年輕人有志往政治衝，心理是非常脆弱的，選上與沒選上都是命運的改變，謝克洋29歲，要拜託中壢鄉親，在年輕人一無所有時仍有向上奮鬥的心，謝克洋在吊車尾落選頭，希望中壢鄉親要幫助他進入市議會監督桃園市政府。

韓國瑜也說，政治這條路一代一代優秀的年輕人需要接棒，希望下一代新血依然在政壇上發光發熱，希望充滿正能量的民意代表能夠一個個冒出頭，有幾流的選民就會選出幾流的民意代表，有幾流的民意代表就會有幾流的政府，有幾流的政府就會有幾流的國家，相信謝克洋有阿伯謝龍介的督導，一定會是個好的市議員，希望中壢鄉親提拔給機會。