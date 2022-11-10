國發會經濟發展處長吳明蕙10日表示，由於9月景氣在黃藍燈的分數最下限，因此10月亮出藍燈是有可能的，但仍待相關資料出來才會比較明朗。至於通膨率應該會逐漸改善，研判台灣不致於發生停滯性通膨。

吳明蕙是在立法院經委會審查112年國發會預算前，接受媒體訪問時做上述表示，對於9月景氣綜合判斷分數降至17分，已降至黃藍燈最下限，10月是否會轉為藍燈？吳明蕙表示，10月有這個可能性，但還是很難講，要看實際數字才會明朗。

我國景氣在年初還呈現趨熱的黃紅燈，3～8月轉為代表景氣穩定的綠燈，9月又轉為代表疲弱的黃藍燈，並且一口氣由23分降至17分，只要再減1分就會降至代表低迷的藍燈，依國發會統計，前一次藍燈是出現在107年12月，若此次變燈將是近四年首顆藍燈。

主計總處預測今年第四季的經濟成長率為3.53％，隨著全球景氣放緩，今年的經濟成長是否會下修？吳明蕙表示，是有可能下修，但下修的幅度仍待主計總處於本月下旬召開國民所得評審會議後，對外公布。

吳明蕙強調，經濟風險一直是存在的，然而，由於地緣政治所引發的戰爭風險很難掌控的，例如日前俄羅斯退出黑海榖物協議曾一度導致小麥價格飆漲，而這些風險對台灣訂單、生產及出口都有一定程度的影響。

但她強調，雖然目前看來台灣今年的經濟成長有可能下修，而物價也有上漲的壓力，但相信這個情況會逐漸改善，應該不致於出現停滯性通膨。