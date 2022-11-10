2023的「金門馬」將帶著參賽者首度跑上金門大橋，體驗用雙腳在海上跑步的感覺(圖／民眾提供)

受疫情影響，睽違已久的金門馬拉松實體路跑將於2023年2月11日至12日再度登場，金門縣政府秘書長陳祥麟帶領承辦團隊於今(10)日下午假IEAT國際會議中心舉辦臺北場記者會宣布這項喜訊，而且2023的「金門馬」將帶著參賽者首度跑上金門大橋，體驗用雙腳在海上跑步的感覺。

邁入第16屆的金門馬拉松訂於2023年2月11日至12日登場，賽事共分為兩天舉辦，首先2月11日由健康休閒5公里組於金馬服務中心前(舊福建省政府)率先開跑，將於11月14日下午18：00開放報名，限8000人。全程、半程馬拉松與10公里組則將於12日在同區開跑，將邀請6000位競賽組(全馬1500位／半馬2000位／10K 2500位)選手將跑上無限海景的金門大橋，比照往例已於11月4日開放金門籍選手先行報名，因只剩4500位的機會，大會預料將會回到2019年疫情前秒殺報名狀況，因此請跑者把握機會，準時於11月11日下午18：00起上活動官網報名(www.sportsnet.org.tw)。

金門縣政府秘書長陳祥麟表示，金門大橋現在已經開通了，大橋全長5.4公里，除了海上風光明媚外，也為大小金門的便利性帶來歷史性的一刻，希望國內外跑者都可以來到金門體驗用雙腳在海上跑步的感覺，同時飽覽金門大橋上獨一無二的海上美景。

而為因應防疫，2月11日舉辦的健康休閒5公里組，採用實名制線上報名，免費報名但收取宅配服務費，讓選手先收到號碼牌與紀念T恤與報名禮，避免過往於寒冬清晨排隊及群聚過久之問題，於上午8時30分分流開跑。休閒組賽後可領取玻璃瓶裝300ML紀念酒及享用風味餐，並可於縣立運動場內觀看來自日本知名女歌手SUI現場獻唱，與新住民精彩民族舞蹈的表演。

隔天2月12日是全程、半程馬拉松與10公里競賽組賽事，為防疫考量選手出發前仍須佩帶口罩，上午7時出發後可摘下口罩，於終點再發放印有金門馬拉松的紀念口罩及完賽獎牌、大浴巾、風味餐及特別設計的金門大橋瓷瓶馬拉松紀念酒等紀念品給競賽組選手及參加嘉年華會與摸彩。

2023金門馬拉松競賽組路線，因跑金門大橋將更新並邀國際馬拉松總會派員來金門丈量認證，路線設計也大幅減少以往有跑部分太武山坡度路段，提高舒適度並可創新成績，當上橋時可讓跑者用雙腳飽覽大、小金門及廈門風光美景。

交通運輸上為協助解決過去一票難求狀況，選手交通訂票問題也請立榮航空加開班機，請跑者於2022年11月11日中午12：00注意金門馬拉松粉絲專頁的加班機資訊。