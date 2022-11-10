日前警政署收到一封具名的檢舉信，刑事局遭外界質疑偵辦「小明」郭哲敏所屬的地下匯兌集團，當中查扣超大量虛擬貨幣以及2億4千多萬元，而郭哲敏跑了之後卻掀起警紀風波，對此，警政署政風室表示，該檢舉案係依法受理後，報請檢察官指揮，無吃案情事，警政署相關偵查作為將持續配合檢察官偵查進度辦理，同時將持續要求各警察機關受理案件應依發及相關規定辦理，以維護民眾權益。

今年2月8日警政署政風室收到一份具名的檢舉信，檢舉人留下聯絡電話，政風室人員即刻分案並由通知檢舉人製作檢舉筆錄，當時檢舉人還帶了另外該犯罪集團成員一起來製作筆錄，經初步查證，認為有深入調查的必要，並於同年2月18日立即報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

經新北地檢署檢察官指示需要有「清查金流、偵辦地下匯兌集團」的偵查人員加入，因此，警政署政風室代為協調2位刑事局人員負責偵辦，這段期間在檢察官與承辦人員的努力下，藉由清查金流後，另外發現林秉文也有涉案，但是檢舉人在政風室的檢舉內容，並未提及林秉文涉案部分。

警政署政風室表示，因「小明」郭哲敏突然出境突然出境，承辦檢察官當時研判蒐証尚未完善，故未能及時拘捕，不過承辦檢察官與警政署政風室為求保密，交代刑事局2位承辦人可自行找信任的人合作，完全不告知搜索對象與地點，以檢察官自行聲請搜索票後行動，行動結束再由政風室主任向刑事局說明。期間檢舉人也曾至地檢署由檢察官製作證人筆錄，並無所謂吃案等情事。