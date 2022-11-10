烏克蘭一直希望美國與北約能夠提供西方式戰機，作戰效率會比現有的Su-27、MiG-29好的多，其中國際數量最多的F-16很有可能。不過英國國防和安全研究所認為，若要軍援烏克蘭，瑞典的JAS-39「獅鷲」(Gripen )戰鬥機更合適，它具有簡易準備、公路起降，以及更短的起飛距離。

皇家聯合軍種國防與安全研究所（RUSI），發表了一篇關於支援烏克蘭所需要戰鬥機的分析文，主張為加強該國空軍，JAS-39C/D型很合適。C/D型是第2代獅鷲戰機，目前處在中期壽命。

該文表示：「就操作要求來說，瑞典紳寶公司(SAAB)的「獅鷲C/D」戰機是最合適的。該型戰機從一開始就為了便於維護而設計，只需6名地勤人員團隊，以及2輛輔助車，就能在小型空軍基地、或是高速公路上進行加油、重新武裝以及基本維護。

文章作者布朗克(Justin Bronk)、雷諾茲(Nick Reynolds)和華特林(Jack Watling)的分析認為，儘管俄羅斯Su-35和MiG-31戰鬥機沒有飛越烏克蘭，但俄羅斯在交戰區仍然擁有較強的空中優勢，相對的，烏克蘭只能憑藉過時的MiG-29和 Su-27對抗，相當吃力。

另一方面，目前烏克蘭的機場、空軍基地仍然經常遭受俄羅斯各種彈藥的轟炸，因此MiG-29與Su-27戰機都疏散在野戰基地，依托直線公路擔任臨時跑道，並且經常移防避免遭到鎖定。

出於這些原因，美國的F-15、F-16 和 F/A -18 戰鬥機就很難適應這種困難環境，美製戰機對跑道品質要求都比較高，而且後勤成本與維護時間也比較長。

Gripen practicing landing and take off from a road base

相對的，瑞典薩博集團(SAAB)在1950年代開始研發超音速噴射戰機時，就在設想一但蘇聯入侵，主要機場可能遭到破壞，要如何在簡陋環境維持空軍的作戰能力，包括SAAB-35「龍式」(Draken)、SAAB-37「閃電式」(Viggen)，以及現役的SAAB-39「獅鷲式」(Gripen )，都特別分散基地與簡陋跑道起降的能力。

獅鷲C/D戰機雖然已服役20年，但它擁有極好的機動飛行性能，與相當不錯的電子戰設備，性能優於俄式戰機。在2014年泰國與中國大陸的空軍對抗賽期間，泰國的獅鷲C/D完全勝過中國大陸的Su-27。 RUSI研究所認為，即使烏克蘭只獲得個位數的獅鷲戰機，也足以阻止俄羅斯的攻擊。