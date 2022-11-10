前總統陳水扁日前在臉書自稱「鐵板神算」，預測年底選戰，民進黨縣市長席次可能「保7大作戰」，但誤差正負3，民進黨從4席到10席都有可能。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，對民進黨來說，台北、桃園已經相當危險，民進黨即將失去這兩個地方。

游盈隆今(10日)在中天新聞《新聞千里馬》節目中表示，阿扁預測綠營這次選戰最少4席、最多10席，保7大作戰，是神來之筆，巧妙運用民調正負3的概念，減3就是4席，加3就是10席，這樣非常安全，因阿扁動見觀瞻，對綠粉來說，把民進黨選情講這麼爛，他會挨罵，講太好，他又講不出來。

游盈隆接著表示，的確沒錯，2022整個大局發展到今天為止，他仍然覺得綠營會拿到兩都兩縣，再往上加，能加多少？但目前看起來愈來愈少。主持人馬千惠一聽不禁大驚。

游盈隆透露，民進黨中央圈內在流傳的，他們發展出新的說法，坐4望12，敢講的穩贏4個：高雄、台南、屏東、嘉義，其他是「望」，還不穩。游盈隆表示，聽說屏東選情告急，不曉得是真的假的，讓他不禁喊，「我的天啊！」假設民進黨屏東淪陷了，那就像2018年高雄市淪陷一樣，那還得了？衝擊一定很大 。

馬千惠問到，年底選戰哪幾區會跌破眼鏡？游盈隆表示，他會注意基隆，基隆也是民進黨執政的地方，到底誰會勝出，影響也蠻大的。對民進黨來說，台北、桃園已經相當危險，民進黨即將失去這兩個地方。