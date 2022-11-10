華人公益金傳獎為弘揚公益精神，鼓勵大眾崇尚社會責任感和使命感，於9日舉辦頒獎典禮，前副總統吳敦義以及前立法院長王金平更特別親臨會場頒發獎項祝賀，表彰熱愛且積極投身公益的企業與人物，同時現場邀集在各領域耕耘的海內外公益團體，舉辦公益義賣及「華人公益展」。

富士達保經長期熱心公益，包含捐助弱勢團體及物資、推廣教育發展，投身公益與善盡社會責任不遺餘力，第五度榮獲「華人公益企業金傳獎」肯定，董事長廖學茂也連續五屆榮獲「華人公益企業人物金傳獎」，期盼將公益的愛心傳播出去，讓大家感受到更多幸福與溫暖。

富士達保經長期關注社會議題，廖學茂更是以實際行動響應各種公益活動，用三種愛心照亮社會的每一個角落；第一種「公益服務」，現代生活步調快且瞬息萬變，許多人的心理壓力越來越大，富士達攜手張老師基金會，共同舉辦多場各式身心靈講座，結合專家學者的專業，守護國人的身心健康；第二種「教育發展」，廖學茂近年在東南科技大學碩士班及朝陽科技大學產業發展博士班開班授課，因此特別與朝揚科大、東南科大合作，為鼓勵弱勢家庭的年輕學子積極向學，專心開創自己的專長與能力，廖學茂透過親自授課傳遞所學以及提供獎學金的方式，啟發處於逆境的學子們；第三種「捐款傳愛」，號召各界人士一同捐款支持各類運動及藝文活動，如慈善音樂會、壘球比賽、鐵人三項競賽等，鼓勵人們發揮所長追求夢想與健康，用「善」為社會注入正能量。

廖學茂表示，透過各種實際行動回饋社會，將愛與溫暖傳遞出去，期盼更多人能夠一起響應，將「善」的能量凝聚成公益共好的精神，讓幸福循環在社會之中。富士達保經創立以來始終堅持年年行善回饋社會，更透過實現保險真善美，幫助每個人獲得合適的保障，企業精神獲多項大獎肯定，包含「國家品牌玉山獎」、「保險信望愛獎」、「傑出企業金峰獎」、「金品獎」等，良好的企業形象也深受客戶青睞與信任，更重要的是持續投入公益幫助他人，用溫暖的正能量打造幸福社會。