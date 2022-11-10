連鎖健康事業柏文（8462）10月營收3.10億元、為歷年同期次高，月增2.50％，年增25.29％；累計1至10月營收29.70億元，亦為歷年同期次高，年增50.20％。
展望第四季，隨著防疫措施陸續鬆綁，柏文旗下「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至10月底，全台已有61處「健身工廠」據點，柏文於第四季繼續拓展三處新廠館，彰化縣金馬廠及新北市汐科廠將於11月投入營運，台中市逢甲廠將於本月開始預售、年底前開幕，持續注入新成長動能。
連鎖健康事業柏文（8462）10月營收3.10億元、為歷年同期次高，月增2.50％，年增25.29％；累計1至10月營收29.70億元，亦為歷年同期次高，年增50.20％。
展望第四季，隨著防疫措施陸續鬆綁，柏文旗下「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至10月底，全台已有61處「健身工廠」據點，柏文於第四季繼續拓展三處新廠館，彰化縣金馬廠及新北市汐科廠將於11月投入營運，台中市逢甲廠將於本月開始預售、年底前開幕，持續注入新成長動能。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。