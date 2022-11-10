連鎖健康事業柏文（8462）10月營收3.10億元、為歷年同期次高，月增2.50％，年增25.29％；累計1至10月營收29.70億元，亦為歷年同期次高，年增50.20％。

展望第四季，隨著防疫措施陸續鬆綁，柏文旗下「健身工廠」各廠館會員均已恢復正常健身運動，新會員召募及教練課程銷售與執行亦回到正軌。截至10月底，全台已有61處「健身工廠」據點，柏文於第四季繼續拓展三處新廠館，彰化縣金馬廠及新北市汐科廠將於11月投入營運，台中市逢甲廠將於本月開始預售、年底前開幕，持續注入新成長動能。