金管會銀行局副局長林志吉。圖／魏喬怡

疫情期間國人消費力道更猛。金管會銀行局副局長林志吉10日公布2022年9月當月簽帳金額約2,821億元、年增率12.44％，累計今年前九月國人已刷2.54兆元，年增率11.64％，不管是單月還是累計皆創史上同期新高，今年有機會再挑戰2019年的3.22兆元寫下歷史新高。

林志吉指出，截至2022年9月底止，9月當月簽帳金額約2,821億元，較8月份的3,038億元減少約217億元，但較去年同期增加12.44％，且仍寫下今年單月第三高紀錄，主要是今年7、8月分別刷逾4,000、3,000億元，分列今年前二大，另外，近年來國人年銷費金額皆逾3兆元，月刷卡均額達2,500億元，所以單月超過2,500億元就不算低。

林志吉分析，8月刷卡金較高主要是因為適逢幾大檔期，包括：暑假、中元節，因此在餐飲、旅遊、超市購物金額都高，還有繳保費、學費因素，加上9月也比8月少一天，因此9月刷卡金較8月衰退。

林志吉指出，回顧過去，史上全年刷卡金額最高是2019年的3兆2,227億元，次高為2021年的3兆1,077億元，第三高為2020年的3兆196億元。由於今年前三季就已刷了2.538兆元，而第四季是傳統刷卡旺季，加上今年10月起國境解封，因此今年「很有機會」挑戰3.22兆的史上最高紀錄。

金管會也同步公布最新統計，截至今年9月底，全台嗶支付（電子支付）使用人數將近2千萬人，其中9月就大增141萬人之多，累計今年前三季「非現金支付交易」筆數達39.15億筆、金額約4.5兆元，今年有望「嗶」破6兆元、提前達陣！

林志吉指出，2021年3月時金管會訂出非現金支付三年計劃，2023年金額要達到6兆元，筆數要成長50％，即2022年52.21億筆要成長到78.32億筆，目前前三季筆數39億筆略有落後，但就「金額」來看有超前。 林志吉分析，近二年受疫情影響，搭捷運、公運的人數大幅減少是非現金支付筆數減少的主因。像2022年4月前搭北捷的人一個月有200萬人次，5月後降到40萬人次，呈現「懸崖式」的減少，但9月已達疫情前的八成約160萬人次。

所以就單季來看，第三季14.008億筆，高於今年第二季12.196億筆與第一季的12.945億筆。相較於去年同期的10.443億筆，也成長快4億筆。林志吉認為，隨著疫情解封，國人到國外消費筆數會帶動，國外旅客來國內消費、交通運輸筆數也會增加，國內外雙向帶動，都將再恢復成長。