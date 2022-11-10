電信寬頻設備大廠中磊電子（5388）受惠於頻寬基礎建設升級趨勢，第三季單季營收182.77億元，較去年同期營收111億元，年增達65％，亦較上季成長20％。第三季營業利益達6.88億元，年成長達194％，季增22％。單季歸屬母公司稅後淨利達5.28億元，年增達189％，亦較上季稅後淨利成長17％。以加權平均股數約252百萬股計算，單季EPS2.09元，單季營收及獲利雙創歷史新高。

另累計前三季營收達461.67億元，相較於去年同期營收307.02億元，年成長率達50％，前三季累計營收再創公司新高，前三季營業利益為16.28億元，歸屬母公司業主淨利為13.06億元，較去年同期大幅成長168％。以加權平均股數約252百萬股計算，前三季EPS達5.18元，不論是累計營收或是獲利均已超越去年全年。

中磊指出，隨著高速網路普及與智慧物聯網應用蓬勃發展，加速全球數位轉型腳步，推升網路頻寬升級潮，帶動中磊營收逐季增溫，並接連締造營運新高紀錄。迎接數位時代來臨，各國持續投入基礎建設發展，帶動電信寬頻設備需求，公司產品如高速光纖接取設備、DOCSIS 3.x Cable產品、WiFi 6/6E無線設備、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台及影音串流設備等出貨暢旺。

此外，中磊全球布局成果也陸續顯現，除原有北美及歐洲主力市場外，公司近年積極布局印度、拉丁美洲、東南亞等新興市場，電信市占率顯著提升。

展望未來，中磊指出，未來將持續擴大轉型效益，與全球電信客戶深化夥伴關係，積極拓展電信直效行銷業務，整體營運成長可期。