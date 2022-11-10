受惠於電源、風扇、樓宇自動化等需求不墜，以及電動車單月營收續創歷史新高，台達電（2308）10月營收以355.3億元創下歷史次高，只比9月單月歷史新高紀錄369.25億元少了4％，並比去年同期大增35％，中國十一長假似乎對10月營收沒有影響，累積前十月營收為3143.13億元，年增22％。

而在眾所注目的電動車方面，法人表示，電動車部門不僅10月營收繼續改寫歷史新高，11、12月營收都有機會持續向上。

台積電10月合併營收2102.66億 歷史次高
經濟效益逐步擴大 綠能電動車掌契機
柏文10月與前十月營收 雙創同期次高
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