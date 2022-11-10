九合一選舉進入最後衝刺階段，國民黨台北市長候選人蔣萬安今(10日)宣布辭去立委職務，展現必勝氣勢與破釜沉舟決心。因應台北市第三選區立委席次因而空缺，民進黨台北市議員阮昭雄隨即宣布投入該席立委補選。對此，媒體人朱凱翔在臉書發文表示，阮昭雄此舉除意圖淡化蔣萬安辭職的聲量外，也想挑撥國民黨台北市議員王鴻薇與徐巧芯兩位可能補選人選，直呼「別中計」。但徐巧芯在留言區一句話卻笑翻網友。

「蔣萬安請辭立委，民進黨阮昭雄立刻宣佈投入補選。」朱凱翔在其臉書粉專「不演了新聞台」發文分析阮昭雄此舉的動機，一是為了要讓補選話題淡化蔣萬安請辭的媒體效益，二是要挑撥國民黨內在這個選區的兩位強棒，王鴻薇與徐巧芯，目的也是要創造新的話題來壓蔣萬安請辭的效益。

朱凱翔強調，別中計，無視就好，昭雄兄連市議員都被趙怡翔擠掉了，難道中山區立委會輪到他選嗎？

徐巧芯則在留言區回：「我在忙清理蟑螂窩沒空理他(小強圖)。」，原來昨(9日)有親綠粉專「無良公關公司」造謠，PO出一份藍營「狗仔跟拍對手」企劃書，上面還P圖偽造蔣萬安、徐巧芯、立委李德維、洪孟楷的簽名。徐巧芯發現後立即喊告，連分享與附和的粉專及網友也一起告，無良公關隨即道歉，但已有不少被他標註提醒的綠營側翼分享造謠文，形成超大翻車現場，徐巧芯忙於處理此事，也就是她所謂的「清理蟑螂窩」。

徐巧芯對補選一事另有回應：「自己現在比較擔心市議員連任問題，還有希望蔣萬安能夠選上，一切順利就好」、「他們(綠營)也一定覺得蔣萬安能夠順利當選市長」、「通常補選由黨部徵召，未來應該也是徵召，跟自己個人沒有關係，認為應由黨部統一決定比較好，市黨部有自己想法，都尊重市黨部決定」