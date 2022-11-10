據封面新聞報導，為推動「十四五」期間全民健康信息化發展，大陸國家衛健委、國家中醫藥局、國家疾控局日前聯合印發《「十四五」全民健康信息化規劃》，《規劃》提出，到2025年，每個居民擁有一份動態管理的電子健康檔案和一個功能完備的電子健康碼。初步建設形成統一權威、互聯互通的全民健康信息平台支撐保障體系，基本實現公立醫療衛生機構與全民健康信息平台聯通全覆蓋。

電子健康碼並非防疫健康碼，據新華社此前報導，電子健康碼是衛生健康部門依據居民身份證及其他法定證件為城鄉居民辦理的統一標準、全區通用的就診服務卡，方便群眾就醫與健康管理。

《通知》要求，到2025年，加速推進高速泛在、雲網融合、智能敏捷、集約共享、安全可控的全民健康信息化基礎設施建設。依託國家電子政務外網、互聯網、光纖寬帶、虛擬專線和5G等網路建設完善衛生健康行業網。全民健康信息化統籌管理能力明顯增強，全國醫療衛生機構互通共享取得標誌性進展，二級以上醫院基本實現院內醫療服務信息互通共享，三級醫院實現核心信息全國互通共享。

此外，全員人口信息、居民電子健康檔案、電子病歷和基礎資源等數據庫更加完善。數字健康服務成為醫療衛生服務體系的重要組成部分，推動每個家庭實現家庭醫生簽約服務，建成若干區域健康醫療大數據中心與「互聯網＋醫療健康」示範省，基本形成衛生健康行業機構數字化、資源網路化、服務智能化、監管一體化的全民健康信息服務體系。

《通知》提出了8方面主要任務。包括集約建設信息化基礎設施支撐體系、健全全民健康信息化標準體系、深化「互聯網＋醫療健康」服務體系、完善健康醫療大數據資源要素體系、推進數字健康融合創新發展體系、拓展基層信息化保障服務體系、強化衛生健康統計調查分析應用體系、夯實網路與數據安全保障體系。

其中提到，完善國家衛生健康委政務雲基礎設施建設和國家全民健康信息平台功能，依託國家電子政務外網和互聯網等網路，推動互聯互通和數據共享，提升國家與省統籌區域全民健康信息平台的信息樞紐能力。建立國家級個人健康信息索引，支撐實現跨省電子病歷、居民電子健康檔案查詢。加強系統和資源整合，強化數據分析應用，推進數據可視化，實現數據統一標準、一次採集、整合共享、多方利用。

同時，構建傳染病監測預警與應急指揮信息平台。以全民健康信息平台為基礎，建立以疾控機構為支撐，以國家級傳染病監測預警與應急指揮信息平台為主體，各省省統籌區域傳染病監測預警與應急指揮信息平台共建、共治、共享，實現國家與省統籌區域兩級平台，覆蓋國家、省、市、縣四級應用。融合多源數據，拓展異常健康事件、嚴重症候群、病原學檢測、媒體輿情、社會舉報等報告管道，實現對傳染病疫情和突發公共衛生事件的快速響應和高效調度處置，為防範化解重大疫情和突發公共衛生事件提供有力支撐。

在完善健康醫療大數據資源要素體系方面，《通知》還提到，推進健康醫療大數據中心建設。總結推廣國家健康醫療大數據中心試點建設經驗，依託京津冀、長三角、成渝地區雙城經濟圈、黃河流域等重點區域，加強區域優化佈局、集約建設和節能增效，加快構建全國一體化的健康醫療大數據中心協同創新體系。

下一步，大陸國家衛健委、國家中醫藥局和國家疾控局將把《規劃》納入健康中國建設和衛生健康事業發展總體規劃統一部署、統籌安排、整體推進，為防範化解重大疫情和突發公共衛生風險、實施健康中國戰略、積極應對人口老齡化戰略、構建優質高效的醫療衛生服務體系提供強力支撐。