台江國家公園管理處將在12、13日在七股黑面琵鷺賞鳥亭辦理「到台江找黑琵檔案．七股維基百科｣活動。（台江處提供／李俊淇台南傳真）

每年黑面琵鷺從中國及韓國向南遷移，而台江國家公園及周緣是黑琵來台度冬時主要的棲息地，台江國家公園管理處將在12、13日在七股黑面琵鷺賞鳥亭辦理「到台江找黑琵檔案．七股維基百科｣活動，除了將黑琵調查檔案進行解讀，也讓民眾了解人與鳥如何共享共榮此溼地樂園。

台江處每年辦理大台南黑琵數量調查與全球普查，透過研究成果來了解黑面琵鷺最新現況，據調查全球黑面琵鷺族群數量有6162隻，臺灣地區則紀錄到3824隻，佔全球總數量62.1％。

台江處表示，黑面琵鷺是全球注目的保育類，主要繁殖區在韓國半島西海岸離岸小島，每年自9月中旬起向南遷移，台灣是主要的度冬區，全球超過6成的黑琵在台灣停留，而七股園區有廣大魚塭溼地，有豐富的食物及友善環境，是候鳥度冬最佳的區域。

當天活動將解密黑琵生態與在台江生活日常，帶領民眾一起走讀台江七股綿延的魚塭與潮溝，欣賞七股維基百科地景紋理，體驗人與鳥在七股溼地努力開墾開創生活新天地。活動自早上10點開始，每日共有4場次，有意參加民眾可於當日至七股黑琵賞鳥亭現場報名參加，參加打卡按讚即可獲送紀念品。