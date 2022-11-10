國民黨台北市長候選人蔣萬安今（10）日上午宣布辭去立委一職，背水一戰，投入台北市長選舉，引起國內政壇的議論。至於民進黨目前七個縣市長候選人，是不是都不會辭掉立委一職，民進黨祕書長林錫耀今日也表示「當然」。這個消息一發出，許多網友紛紛湧入《中時新聞網》的相關報導留言區表示，「標準雙標黨，敢做就是不敢當」，引發討論。

蔣萬安今日宣布辭立委，林錫耀也在受訪時指出，「其實上週我就聽說黨中央要蔣萬安辭了，是蔣萬安一直在猶豫，今天做決定，這是很值得探討的時間」。林說，若要展現決心，應該登記當天就辭，但是在最後催票時，就是要把支持者催出來，現在離投票還有十幾天，蔣萬安辭掉立委，策略性考慮很強，大家可能觀察。

而被問到民進黨目前提名7位立委參選各地縣市長，是否也會請辭立委？林錫耀說，他們很早就有一個共識，固然請辭立委是選舉策略，不過，與其在選舉才採取這樣手段，不如用個人優質條件、好的訴求，好好爭取民眾支持。媒體追問，所以7個都不會辭？林錫耀說「當然」。

許多網友看完紛紛留言表示，「26號過後這個民進黨秘書長應該收拾包袱好過年了」、「七個都讓他們繼續當立委吧」、「不要臉的人最大，還說要對手辭市長來參選」、「雙標黨！」、「理所當然民進黨，當然封密三十年、當然高端就放行；民主進步黨，當然不會辭職選，超級吃喝台灣價值！」、「果然是綠能你不能…太看不起民進黨了！」、「最無恥的民進黨還好意思說別人，先以身作則再說別人」、「民進黨一直都是罵人不留情，標準雙標黨，敢做就是不敢當，不是台灣人氣魄」。