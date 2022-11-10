美國聯準會鷹式升息衝擊國際板發債業績。金管會10日公布，10月國際板新發行二檔、金額10.8億美元，與去年同期的17檔、34.87億美元發行量，減少近七到九成，且累計前十月共發行139檔、金額170.66億美元，發行金額不止比去年同期衰退近57％，更是2014年之後、即近八年來的同期新低。

證期局副局長張子敏表示，主要有二大原因，一是美國聯準會仍在大幅升息，拉高發債成本，且此時不確定性高，債券發行者觀望，認為目前不是發債好時機；二是前二年是降息趨勢，發行者大量提前贖回國際板債券，再重新發行，今年則無太多提前贖回。

國際板債券前十月提前贖回共18檔，比去年同期少34檔，提前贖回金額80.16億美元，同比減少26％，更重要的是前十月可提前贖回債券共115檔、可提前贖回金額233.84億美元，但只有16％不到的債券執行提前贖回，金額占率僅34％，9月及10月完全無債券執行提前贖回，代表發行人評估再發行成本高，因此不執行，也就不會帶來新的發行量。

據證期局統計，2014年前10月國際板債券發行51檔、金額154.98億美元，全年則是有90檔、236.68億美元，今年前10月發行金額略高於2014年，但若今年11月及12月仍是因為美國仍未暫停升息，發行量未明顯提高，則今年全年發行量恐怕比2014年還低，創九年新低。

國際板債券是台灣發展的外幣債券市場，主要買盤即國內壽險公司，先前完全不用計入國外投資限制，現在則是與國外投資合計，不得逾資金的65.25％，部分大型壽險公司今年考量投資額度，先去美國搶高利率債券，多少也會影響發行量。

證期局表示，明年國際板債券有218檔債券可執行提前贖回，金額共343億美元，比今年134檔、256億美元可提前贖回量更多，但今年執行率並不高，明年若仍在升息趨勢，估計執行提前贖回債券的情況可能也不會太高。