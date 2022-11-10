化妝品區擠滿搶購的民眾。（李俊淇攝）

民眾消費力隨著疫情趨緩而逐漸增加，新光三越台南新天地周年慶今日11時開跑，開幕僅10分鐘，就湧進2000人入內搶買，業者稱首日人數預估將破11萬人次，今年已擺脫新冠肺炎疫情陰影，為期25天活動預估吸引200萬人次，目標營業額可望超越去年43億元。

台南百貨業新光中山店、南紡購物中心、大遠百，陸續登場週年慶大戰之後，最後壓軸登場是新光三越台南新天地，因今年營業額較去年同期成長約1成，今年周年慶的營業額可望超越去年的43億。

記者前往現場發現，早上不到10點已有人在現場排隊，首日主戰力仍是在化妝品區，許多限定多款明星特惠組合開店秒殺，不少民眾都是都是衝著優惠及贈品前往排隊，上千民眾排隊從各路口排隊準備進入，開店不到10分鐘就已有超過2000人入場搶購。

新光三越新天地表示，今年首度將會員點數skm points加入週年慶行列，包括全館累計滿5000送5000點、化妝品單筆滿2000送2000點，而首五日大升級skm pay獨享單筆滿10000送10000點。首次申辦數位貴賓卡即贈100點skm points，扣100點還能抽百萬賓士GLA180。

此外，西門廣場布置「流金夢境•北歐雪國耶誕」，結合環境永續製作的13米高流金心願樹與流金燈海，使用了2噸回收寶特瓶及10萬噸節能燈泡製作，讓民眾踏入瀰漫著北歐銀白風情的耶誕村，彷彿置身白雪國度。