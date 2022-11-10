新北市長侯友宜今天開始投入選戰行程，晚上到淡水參加「北海岸團結之夜」團結之夜，替同黨的議員候選人陳偉杰、陳家琪拉票，另外也肯定本屆沒有參選的鄭戴麗香為這塊土地奉獻很多。侯友宜更是替陳家琪拉票，他說陳偉杰有過歷練，已經有所成長，所以要更疼惜陳家琪，希望淡水的里長可以給她一個機會，更希望所有候選人都能全壘打。

侯友宜表示，淡水這幾年很多人來落腳深耕，也有很多外國人來，所以除了軌道建設的發展之外，讓淡海輕軌與淡江大橋介接，帶動淡水沿岸的發展之外，更要規劃外國學校持續增設，淡水的未來會越來越好。

侯友宜也預告，淡江大橋將在2024年完工，雖然去年底已經在淡江大橋舉辦跨年煙火，但未來淡江大橋將成為台灣的新地標，新北市也會成為全球最早放跨年煙火的城市，今年會在20點23分施放，結束後年輕人還能趕到101續攤，新北市也會成為全世界最早放跨年煙火的的城市，因為晚間8點多就開始放。

另外，侯友宜也替首度參選的新人陳家琪拉票，他說因為鄭戴麗香本次沒有參選，交棒給在淡水一信待了26年的陳家琪，但陳一步一腳印的努力，讓人看了很心疼，也希望里長可以疼惜她，給她一個機會。

不過侯友宜也不忘陳偉杰，他說陳偉杰來到淡水深耕，已經有過歷練並有所成長，但仍然呼籲淡水的民眾，要讓2人及里長都能全壘打，這樣淡水不但有外出人來打拼的陳偉杰，還有在地的陳家琪，讓他們攜手努力，使淡水變得更好。