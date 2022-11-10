【立綱氣象報報】冷空氣周日晚南下 周一北部轉濕涼

隨著東北風逐漸減弱，台灣各地陽光露臉，氣象局指出，明（11）日天氣穩定，高溫可達32度，不過基隆北海岸及宜蘭仍要提防較大雨勢。氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，預估下一波東北季風會在周日晚間增強，屆時北台灣氣溫可能有高達9度的落差。

氣象局資料顯示，明日水氣偏少，只有基隆北海岸及宜蘭偶有局部降雨，花東及北部山區也有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲。各地白天溫暖微熱，高溫普遍可達29至32度，早晚低溫約21至23度，西半部日夜溫差較大。

氣象局資料顯示，明日水氣偏少，基隆北海岸及宜蘭偶有局部降雨。（圖／擷取自氣象局官網）

氣象主播戴立綱表示，未來一周天氣「早晚涼，中午暖」，周五、周六（11/11、11/12）各地晴朗，下周日（11/13）晚間東北季風增強，北部轉雨，下周一至下周三（11/14～11/16）東半部有雨，西半部天晴，下周四（11/17）冷空氣減弱，氣溫會再度上升。

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早發文指出，台灣上空水氣減少中，並轉吹暖熱偏東風，「直到周末，是秋老虎的短暫代班」，預估下一波東北季風會在周日晚間增強，從該粉專分享的溫度走勢預測來看，依據美國模式（GFS），下周日（11/13）北台灣氣溫可達29度，而到了下周一（11/14）晚間氣溫將低至20度。