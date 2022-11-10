年底選戰剩下不到三週，台灣民意基金會今（10）日公布最新民調，其中問到「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰」，結果顯示，蔣萬安以29.8％的支持度拔得頭籌，與第二名的黃珊珊26.6％僅差不到4個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，「台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，還在未定之天」。

游盈隆今日在臉書上分享了台灣民意基金會公布的「2022台北市長選舉的最新發展」最新民調，其中有一題問到「這次市長候選人中，比較出名的有陳時中、蔣萬安、黃珊珊、蘇煥智和童文薰。如果明天投票，您會投給誰」，結果發現，蔣萬安29.8％的支持度拔得頭籌，第二名則是黃珊珊的26.6％，第三名是陳時中21.8％，第四名則是童文薰0.4％，第五名則是蘇煥智0.3％，另有11.9％尚未決定，9.1%其他、不知道、拒答。

游盈隆分析，換句話說，從最新民意顯示，蔣萬安以29.8%支持度一馬當先，暫時領先第二的黃珊珊3.2個百分點，陳時中以21.8％暫居第三，落後第二名的黃珊珊4.8個百分點，「這項發現傳達了一個重要的訊息，那就是，台北市長選情正進入最後關鍵時刻，誰將贏得市長寶座還充滿變數，還在未定之天」。

最後游盈隆坦言，「蔣萬安目前僅領先黃珊珊3.2個百分點，如果以賽馬比喻，只不過領先一匹馬身的距離，隨時都有被後來居上的可能，何況當游離選民還有四成二，以及選民投票參與率未確定的狀況下。陳時中目前落居第三，需苦苦追趕，最後一里路將備極艱辛」。