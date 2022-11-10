許多情侶有時都會把動手動腳當成兩人間的小情趣，不過有時可能會造成對方不滿。一名女網友表示，男友在家時喜歡趁著靠近她的時候，從下往上摸她的胸部，讓她感到很不舒服，多次警告卻都不被當成一回事，無奈之下只好上網求助。貼文一出，許多過來人紛紛建議，其實可以反過來抓男友的生殖器，讓他感同身受、體驗不被尊重的感覺。

原PO在Dcard發文表示，大胸部的她在家習慣不穿內衣，男友卻常常沒來由的趁機從下往上撥胸部，「莫名其妙被捏奶頭也真的很不舒服！就算是要調情也一點感覺都沒有！真的超級不舒服！」雖然原PO多次告誡，男友卻完全沒有打算要改掉這個壞習慣，讓她相當氣憤的說，「女生不是隨便被碰到胸部就會想要好嗎！」

對此，許多人紛紛回應，「從小吸好久摸好久的潛意識，很難根除，建議反抓他小雞雞」、「你就三不五時去抖他的雞雞啊」、「妳也可以無時無刻去彈他雞雞啊」、「講不聽就分手阿」。

另外也有不少過來人分享不同的經驗，「我女友好像真的變成這樣，我現在都不敢亂抓奶了，我只要玩遊戲看手機就開始玩我的雞雞…」、「真的現在被摸雞雞都會怕，再也不敢亂抓奶」。

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