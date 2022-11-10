民進黨桃園市長候選人鄭運鵬向沿海鄉親喊話，要將他視為「鄭文燦做第3任」。（蔡明亘攝）

現場湧入近萬名支持者。（蔡明亘攝）

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今晚舉辦大園、觀音、新屋聯合後援會成立大會，蔡英文總統、內政部長徐國勇、桃園市長鄭文燦、立委黃世杰與湯蕙禎及多位同黨市議員均到場站台，現場湧入近萬人力挺，蔡英文更是在公務行程外，已7度來桃園輔選。蔡英文表示，桃園選舉是全台最激烈戰區，差距非常小，最後階段要全力拚過關。

蔡英文指出，2020年總統大選，她在桃園沿海3區的得票率都超過6成，不僅感謝大家支持，也喊話這次同樣要把票都催出來，因為今年桃園選舉可說是「全國最激戰地區」，差距非常小，在誤差範圍內，所以到最後階段要全力拚過關，別以為鄭文燦市政滿意度高就能放心。

蔡英文提到，全力推動桃園發展是鄭運鵬每天做的事，民進黨的團隊說到做到，未來也會全力建設桃園，爭取台積電投資，讓上下游產業也被吸引來，創造更多就業機會。她也呼籲市民，回想過去8年來的建設，關鍵一票決定桃園能否繼續進步，此外也要投18歲公民權一票，讓年輕族群參與政治。

徐國勇說，他特地趕來桃園為鄭運鵬站台，過去看見鄭運鵬的認真努力，和鄭文燦配合得相當好，近年爭取許多工程建設經費。且鄭文燦任內，桃園增加千名警察，治安非常穩定，讓桃園大進步，相信這名優秀的立委，能為社會安定更加努力。

鄭文燦細數任內大園、觀音與新屋政績，並表示近年沿海都展現了希望，成為樂活之鄉，過程中鄭運鵬陪他一起顧建設，若8年前不是他當選，相信航空城還在吵架、機捷不會通車，鄉親期盼的建設都在原地踏步，桃園真的變不一樣。他也說，反觀國民黨桃園市長候選人張善政，過去對桃園沒連結、沒重大貢獻，至今提出政見也和桃園沒共鳴，要大家用選票珍惜這份改變、保護桃園的進步。

鄭運鵬則提及台積電有望進駐桃園消息，喊話選對人會做事，他能當市民、台積電與企業的靠山，若要讓桃園每天每年都進步，關鍵就在未來8年。他提到，高雄市曾經歷空轉時期，市政一落千丈，桃園千萬不能步上後塵，懇託民眾將他視為「鄭文燦做第3任」，他腦中已有未來市政藍圖，有許多計畫要準備完成。