「辣個男人來了！」前高雄市長韓國瑜力挺台北市大安、文山區市議員候選人高揚凱，親自錄製影音與電話拜票錄音，拜託鄉親父老給年輕、有熱情的新人戰將一個機會，讓國民黨在大安、文山區選出真正在地的優質市議員，讓高揚凱未來與國民黨台北市長候選人蔣萬安攜手，為台北市的建設發展做出最大貢獻。

高揚凱表示，韓國瑜面對塔綠班無所畏懼、能言敢戰的特質，以及超強的爆發力、即戰力，一直是他學習的對象。而在選戰最後關頭，韓國瑜挺身而出，全力協助高揚凱，讓外界頗感好奇，韓國瑜表示，他一向佩服國民黨超級戰將關中、關老爺，高揚凱既是關老爺支持的年輕新人，「我韓國瑜也一定力挺到底！」，不但傳授獨家選戰兵法，更拜託鄉親搶救最關鍵的9號高揚凱，力拚國民黨八仙過海。

韓國瑜強調，這次市議員選舉，大安文山區競爭最激烈，高揚凱年輕有爆發力，有衝勁與理想，拜託鄉親給年輕的高揚凱一個服務的機會，新人參選必定非常困難、非常苦戰，拜託鄉親家裡至少分一票給優秀的新人、全力搶救9號高揚凱，「高揚凱一定不會讓鄉親們失望！」

高揚凱表示，在艱困的選戰中，感謝韓市長及許多貴人、前輩的提攜牽教與鼎力相助，選戰進入最後階段，他會全力拚戰、衝刺再衝刺，期待最後順利過關，才無愧父老鄉親與前輩們厚愛與栽培。他也表示，懇請鄉親選民搶救最關鍵的9號高揚凱，讓國民黨八席都上、八仙過海，以「席次最大化」來協助蔣萬安更有力的施展理想和抱負。