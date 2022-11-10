鍾東錦今天在臉書分享女兒鍾可可「比1」圖，鍾可可喊要一起打贏苗栗這一仗。(摘自鍾東錦粉專)

明天就是111年11月11日，無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦號次剛好是1號。鍾東錦今天在臉書分享女兒鍾可可寫的貼文表示，千萬東粉站出來！上傳伸手比1自拍照，一起力挺阿東錦！她更喊出，還剩15天，一起打贏苗栗這一仗！

鍾東錦今(10日)在臉書粉專貼出女兒鍾可可的「比1」圖，並分享女兒寫的貼文表示，各位爺爺奶奶叔叔伯伯姐姐阿姨大家好！我是鍾可可，明天就是111年11月11日！可可邀請千萬東粉站出來！上傳伸手比1自拍照，一起力挺阿東錦賀嗯賀啊！（賀喔！）

鍾可可接著表示，明天就是中華民國111年11月11日惹，讓我們上傳比1自拍照到自己臉書，為連日來遭受國家機器打壓的阿東錦加油打氣。打臉民進黨，下架民進黨，還剩15天，一起打贏苗栗這一仗！開心投票選到底，選到贏！

網友回應表示，「唯一支持鍾東錦」 、「一定高票當選」 、「一定贏 」 、「我們一直沒離開過，也加緊拉票固票中，大家一起加油」、「好呀！1起響應，支持1號鍾東錦」 。