宜蘭縣南澳鄉南澳溪出海口約100公尺處，今（10日）晚上7時許驚傳1名捕鰻苗的林姓漁民落海失蹤，海巡署調派100噸海巡艇至現場救援及空勤總隊空偵機前往中，而宜蘭縣消防員也派員漏夜搜救。
據了解，1艘膠筏在南澳溪出海口的外海捕鰻苗，船上有船長及林姓漁民2人，捕撈中，林男不慎落海，船長趕緊打電話請求海巡署救援，消防局於晚間7點26分獲報，即出動南澳分隊、特搜大隊、觀音分隊隊員前往搜尋。
宜蘭縣南澳鄉南澳溪出海口約100公尺處，今（10日）晚上7時許驚傳1名捕鰻苗的林姓漁民落海失蹤，海巡署調派100噸海巡艇至現場救援及空勤總隊空偵機前往中，而宜蘭縣消防員也派員漏夜搜救。
據了解，1艘膠筏在南澳溪出海口的外海捕鰻苗，船上有船長及林姓漁民2人，捕撈中，林男不慎落海，船長趕緊打電話請求海巡署救援，消防局於晚間7點26分獲報，即出動南澳分隊、特搜大隊、觀音分隊隊員前往搜尋。
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