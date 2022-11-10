海巡署調派100噸海巡艇至現場救援及空勤總隊空偵機前往，而宜蘭縣消防員也派員漏夜搜救。（海巡署提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣南澳鄉南澳溪出海口約100公尺處，今（10日）晚上7時許驚傳1名捕鰻苗的林姓漁民落海失蹤，海巡署調派100噸海巡艇至現場救援及空勤總隊空偵機前往中，而宜蘭縣消防員也派員漏夜搜救。

據了解，1艘膠筏在南澳溪出海口的外海捕鰻苗，船上有船長及林姓漁民2人，捕撈中，林男不慎落海，船長趕緊打電話請求海巡署救援，消防局於晚間7點26分獲報，即出動南澳分隊、特搜大隊、觀音分隊隊員前往搜尋。