黃婦機車發動後，林警還不忘叮嚀她要到機車行做檢修。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄昨日下午48歲黃姓婦人騎車返家時，機車突然熄火，黃婦趕緊滑行上人行道，並多次試圖發動機車，但機車卻始終發動不了。一旁正在指揮交通的林姓女警見狀，立即上前幫忙，經「神手｣一催，機車竟然奇蹟般的發動了，令黃婦感到又驚又喜，事後還致電到派出所，感謝林警的即時相助。

9日下午5時許，黃婦騎車行經大順二路、民族一路口時，機車突然熄火，黃婦急忙在車尚未完全停下時，趕緊滑行至人行道上，此時三民二分局鼎山派出所林警正好在前方指揮交通，見黃婦騎上人行道，並看到她試圖發動機車，直覺需要幫忙，便上前了解。

林警來到黃婦面前，黃婦著急的說「機車一直發不動，要趕緊回家做飯。｣林警看到機車儀表板亮著電瓶指示燈，向黃婦表示，機車電瓶沒電了，但當林警嘗試發動時，才催一下油門，機車卻奇蹟般順利發動，令黃婦又驚又喜，頻頻向林警道謝。

林警護送黃婦到路口，在黃婦臨走前，還不忘叮嚀黃婦仍需儘快至機車行做完整的檢修，事後黃婦也致電到派出所，向勤務中心表揚林警的事蹟，表示幸虧有員警幫忙，她才能順利返家。