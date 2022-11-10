張姓男子等5人，10日前往仁愛鄉春陽部落太魯灣溪從事溪降活動，31歲張姓男子不慎墜落約30公尺至太魯灣溪床，仁愛消防分隊獲報，派員前往搜救，但抵達現場時，發現張男已有顯死亡。

仁愛消防分隊接獲消防局救災救護指揮科派遣，立即整裝出勤，由帶隊官分隊長顧家瑀率5名警消前往救援，並同步請求林務局1名巡視員，及神鷹搜救隊5名搜救人員前往支援；出勤人員抵達車輛停放處，攜帶各式器材後徒步趕赴事故地點，因沿途路徑狹小，寬度僅約1人側身可勉強通過，且緊鄰百米以上深谷，如果不慎滑落，後果不堪設想，所幸出勤人員相互合作、提醒，安全通過困難地形，抵達事故地點時，確認張男已明顯死亡。

由於路徑狹小且緊鄰深谷，事故現場附近環境沒有適合直升機吊掛地點，只能採用人力搬運方式，沿路以繩索確保人員安全，然後將遺體搬運到車輛停放處，後續交警方處理。

仁愛消防分隊表示，近日轄區各項事故頻傳，民眾從事戶外活動時，應做好事前準備，個人裝備應攜帶齊全，查詢活動日前後的天氣預報，並評估自己的身體狀況，避免陷入險境，讓搜救人員疲於奔命。