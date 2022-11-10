現行兵役期較短，不少役男可能沒吃過國軍口糧就退伍了，近期一名大陸網友取得國軍口糧，一一拆開試吃拍成影片，直言「感覺像吃小零食一樣」，影片被轉發到PTT論壇也引起一番討論，不少吃過的台灣網友也給出真心評語。

原PO在PTT八卦板發文轉發影片，指一名經常開箱各國野戰口糧（MRE）的大陸網友，近期試吃3式國軍口糧及加熱式餐盒，內容物多為餅乾、肉乾，最後評論「218一包感覺像吃小零食一樣」，也有對岸網友笑說「台灣軍糧只有餅乾，是在郊遊嗎」，讓原PO好奇國軍口糧是否真該被恥笑？

貼文引起不少PTT鄉民討論，「還真的是小學生郊遊零食大禮包」、「是真的爛啊，共軍最新版口糧好吃」、「讓國軍把經費拿去升級武器啦！料理、口糧真的不是國軍的強項，我也不想相信國防部的味蕾」、「小蜜蜂才是我們的後勤補給。餅乾是給你等小蜜蜂用的」、「這些是點心，基本後勤是靠伙房&當地商家」。

不過有網友力挺國軍口糧其實不差，「大家口糧都差不多吧，牛肉乾很好吃，牛肉罐頭也不錯阿，熱量夠就好」、「真的蠻好吃的，屌打一堆餅乾」、「台灣也有開箱軍糧的影片阿，台灣的絕對不是最爛的」、「雖然吃快過期的，但我記得還行吧」。

臉書粉專「世界特種部隊與軍武資料庫」曾指出，國軍野戰口糧在2017年就曾經過大改良，希望可以兼顧營養價值與好吃，但實際上如果口糧太好吃，可能被官兵當作零嘴吃光光，反而可能危害軍備戰力。