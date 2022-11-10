網紅館長陳之漢疑似遭到政府查水表，昨(9日)深夜直播時大哭求饒，但財政部則回應無查稅一事。館長今(10日)再度直播，秀出6張主計總處公文表示，一般公司幾年才被查一次，他連續5年被抽查，這次包括登記為成吉思汗、征服者、鐵木真、可汗、鐵騎、侵略者等6間健身館有限公司全中，但公文上竟顯示「本普查是用電腦隨機抽樣」，讓他覺得很好笑。

「『我沒有查啊！我沒有查你啊！』我在這邊跟國稅局的長官，我陳之漢本人跟你道歉。但是我道這個歉我也很空虛，因為我是真的有受到政府的聯合稽查！」館長表示：我有準備東西，我不是空穴來風，但是主單位不是行政院財政部國稅局，我今天去才知道，我這個事情是行政院主計總處，「林北哪會知道你行政院誰誰誰啦！」

（影片來源取自《館長惡名昭彰》若有移除請見諒）

館長說：主計總處這麼大的一個單位，我給大家看證據，你就知道有多扯。今天民進黨的朋友，我也跟他講這件事情，資料拿給他看，民進黨的朋友是說他們也不知道怎麼會這樣啦。有可能有兩個原因，第一個，可能是被檢舉過多，那這個我怎麼知道？第二個有可能是，在我的行業別裡面，我是模範，我做得很好！打電話去，他們說都是電腦挑選的，那的確跟財政部國稅局無關，這個單位叫行政院主計總處！

「我給大家看公文，側翼在嗨什麼我也不知道，我不是空穴來風嘛，阿館不會這樣隨便抹黑你們嘛！」館長秀圖指出：大家有沒有看到六張圖？也就是說我6個公司全中！唉～我唸給大家聽啦，它裡面有重要的一句話，6張圖代表6間公司、6個文函「成吉思汗健身館有限公司、征服者健身館有限公司、鐵木真健身館有限公司、可汗健身館有限公司、鐵騎健身館有限公司、侵略者健身館有限公司」。

館長秀公文證據，指出其中很好笑的一段話：「本普查是用電腦隨機抽樣」。 （圖／取自YouTube《館長惡名昭彰》）

館長強調：真巧！6家公司在茫茫人海中，我們台灣有數十萬家公司，我唸一段給大家聽，很好笑的一段話：「本普查是用電腦隨機抽樣」。有的人開公司，他可能好幾年收到1次(普查)，我是6間全中！我就問嘛，為什麼要查我？它等於是查員工的收入，收入你可以自己填，要完完全全了解，員工多少人，員工薪資給多少，員工今年度走多少進多少，相當麻煩的資料要交。

「跟大家報告，從我2018年開始罵民進黨開始，館長連續5年全中，今年是中6家！」館長說：民進黨的朋友打電話來，我就問：你有沒有聽過這樣的事情？他說沒有。今天大家有看到那個綠色粉專嘛，他說他動不動就檢舉我們。不然就因為我們是這個產業的模範，他要了解我們的產業，就這兩種理由。