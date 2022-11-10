香港擊劍代表張家朗於去年7月獲奧運金牌，香港觀塘APM商場公開播放實況轉播賽事及頒獎典禮，香港網媒記者梁恩寧在領獎後、播放金牌選手國歌升旗時，揮舞殖民時期的港英旗幟，被控侮辱國歌罪嫌。梁恩寧10日承認控罪，成為《國歌法》在香港生效後，首起成罪案件。法官判刑時稱，案發時眾人歡呼香港光榮一刻，被告高舉港英旗幟，引來現場喝倒彩，當時商場人士眾多，被告行為可能引來不同立場人士衝突，最後無嚴重情況發生純屬僥倖，判刑3月。

被告梁恩寧（42歲）承認2021年7月26日，他在觀塘創紀之城5期的apm商場揮舞港英旗幟。

案情指，香港《國歌法》於2020年6月12日生效。去年7月26日晚，apm商場直播張家朗奪金牌的頒獎典禮，當國歌奏起時，被告突高舉一面港英旗，並用旗幟蓋頭，商場內有市民發出噓聲，並大喊「We are Hong Kong」，有市民報警，商場職員發現被告有張網媒記者證。警方經調查後，於同年月30日拘捕被告。

香港01報導，歷史系教授劉智鵬的專家報告指出，港英旗是香港與英國的連結，自從香港回歸後已不再使用，案發時揮舞港英旗的行為屬有意圖侮辱國歌。

辯方求情指，被告患有自閉症，智商亦偏低，自小就讀特殊學校。案發前失去保安的工作，靠傷殘津貼維生，兼任義務記者。律師又指，被告揮旗未有帶動或鼓勵他人，其他人在奏大陸國歌時發出噓聲，與被告的行為沒有因果關係，他現已明白任何情況都要用合法途徑表達。

法官指，本案並無相關案例，但參考《侮辱國旗法》，監禁不應少於4個月，且被告行為可能引來不同政見人士衝突，帶暴力風險，屬加重情節，而被告自備港英旗，認為他是有預謀去輕蔑及鄙視大陸國歌，考慮被告認罪，判他入獄3個月。

大陸第十二屆全國人民代表大會常務委員會在2017年9月1日通過《中華人民共和國國歌法》(《國歌法》)，並於同年11月4日將《國歌法》列入《香港基本法》附件三。2020年6月11日時任香港特首林鄭月娥依《香港基本法》規定簽署經特區立法會通過的香港《國歌條例》，隔天6月12日刊憲公布生效。