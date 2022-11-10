北部地區第一後備部隊訓練中心，有名女士官遭網路爆料從事賣淫行為，並指出以6000元作為每次性交易價碼，爆料內容還提到該女士官利用下班時間賺外快，更要求對方派車載她到摩鐵。

一名匿名爆料者在臉書社團「靠北長官2022」發文，他爆料苗栗縣頭份鎮第一後備部隊訓練中心，有名女士官「麻煩不要在營外兼職援交了好嗎？」，還指出全營區的人都知道該女士官在「兼職」，他還大酸對方「還是你要把生意拓展到營內呢？ 」，並提到晚上「加班」幫中心的人排解一天壓力；並指出該單位若留住該女士官沒汰除，那真的是貫徹「國家有綱常，軍隊有軍紀(妓)」。

超正女士官遭爆「兼差賺外快」， 對話曝光：親密要戴套套。（翻攝臉書）

該匿名者還加碼爆料，該女士官下海的同時還與單位上的人夫調情，甚至調情完後，還有下一個前任後勤官要載女士官北上，雙方還互傳訊息「好想你，可以看你左邊右邊嗎(指胸部)」；最後他還表示「現在的社會笑貧不笑娼，但先看你的職業身分再來做娼吧。不然踢到鐵板就不好過了！」；還附上其女士官利用外散時間接客對話。

從雙方對話可見，對方詢問休息零用金、時間，次數，該女士官則回「我一般就是6000哦」並回應對方晚間6點半左右有空，也表示自己有視導行程，顯然毫不隱瞞軍職身分，女士官更要求對方開車來軍營附近載她，更叮嚀「嘿咻」時要戴套套，嘿咻結束後，對方傳了「不好意思找了一間那麼爛的汽旅」。