2023年《義大利米其林指南》甫於11月9日公布最新內容，今年共收錄385家餐廳，包括12家3星餐廳、38家2星餐廳以及335家1星餐廳，值得注意的是，來自台灣、在義大利有6處飯店據點的雲朗觀光集團也創下佳績；其中最矚目的便是今年中才試營運的佛羅倫斯翡冷翠百花宮Chic Nonna，開幕不到半年便摘下1星，威尼斯雲水之都GLAM餐廳再次蟬聯2星，聖莊Locanda餐廳自1星升為2星，而雲朗觀光今年繼蟬聯5屆3星餐廳的頤宮中餐廳後，又在義大利摘下5顆星星，總計8顆星，成為台灣本土飯店集團摘星之冠。

位於佛羅倫斯百花大教堂正對面的古建築「翡冷翠百花宮」，目前為雲朗觀光集團旗下的指標，是雲朗首度跨足飯店結合豪宅、精品店的複合式物業，宮殿內有13間客房、18戶酒店式公寓，公共區域則有水療池、三溫暖、蒸氣室、健身房、精品店等設施，也同時擁有3種不同類型的飲宴空間，除了有飯店酒吧與小酒館外，首次獲得1星餐廳殊榮的Chic Nonna餐廳可說是這次的主角。

主廚Vito Mollica曾在布拉格、荷蘭和英國的餐廳工作，在擔任佛羅倫斯四季酒店餐廳Il Palagio行政主廚時更帶領團隊獲得了米其林1星的肯定，從小看著母親料理的他，當時便發現對於烹飪甚感興趣，更以其獨特的烹飪風格而聞名，保留了食材的原有特性，再用當代手法與呈現方式創新表達，將佛羅倫斯當地菜色靈魂帶入餐廳。

翡冷翠百花宮Chic Nonna開幕不到半年便摘下米其林1星。（雲朗觀光集團提供）

另外，位在威尼斯的「雲水之都」過去曾在2017年被評選為「全球最佳新進酒店」，飯店呈現威尼斯當代歷史風華，18間客房名稱也皆與威尼斯相關的人事物作為結合，部分房型可從房內直接欣賞威尼斯大運河景緻。

飯店內的GLAM餐廳，則是由主廚Enrico Bartolini掌管，他被譽為義大利最年輕米其林2星主廚，29歲那年在義大利的Le Robinie餐廳，獲得了他人生中米其林第1顆星，在33歲時摘下第2顆星，而今年也再度蟬聯2星餐廳。

翡冷翠百花宮Chic Nonna主廚Vito Mollica。（雲朗觀光集團提供）

Enrico Bartolini在3歲時就已經對料理充滿極大熱情，曾經學校老師在上課時示範煮焦糖，當時他對於焦糖加熱後所產生的變化印象深刻、也覺得非常神奇，回家後便親自煮了焦糖給他的母親品嚐，這也讓當時才3歲的他，第一次燃起了想邁向廚師之路的心。

位在義大利北部皮耶蒙特區的聖莊Locanda餐廳，今年從原本的1星餐廳晉升為2星餐廳，同樣由天才型主廚Enrico Bartolini主理，並與聖莊的行政主廚Gabriele Boffa聯手合作，成功創作出多道忠於當地食材又有現代設計的菜色，於聖莊內供應義大利當代經典美食，更將傳統及創新的風格融合在菜餚裡，廣受評審的青睞。

位於威尼斯的雲水之都館內餐廳Glam蟬聯米其林2星。（雲朗觀光集團提供）

聖莊前身為16世紀的修道院，建物有400年歷史，2006年擴建為擁有54間豪華級寬敞的客房及套房，並附設最頂級的SPA，擁有桑拿、地中海浴、蒸汽浴、冰瀑等水療設施，也因當地鄰近全球知名葡萄酒產區，可以一邊享受SPA一邊沉浸在溫和柔軟的自然山景環境中；現在餐廳奪下2星後，又為食宿體驗再添吸引力。