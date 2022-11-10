高雄市仁武澄觀路與水管路口今晚近6時，電線桿電箱因不明原因冒出火花，隨即故障短路，造成仁春路、鳳仁路、水管路一帶約758戶停電，周邊交通號誌停擺，當時值下班交通尖峰時段，員警派員疏導交通，電力經搶修後於晚間7時恢復供電，停電原因尚待釐清。

台電鳳山區營業處表示，今晚5時57分仁武超高壓變電所B234饋線發生事故，第一時間經饋線自動化系統自動復電後，仍有仁武區仁春路、鳳仁路、水管路等區域一帶約758戶停電，立即派員到場搶修，並於晚間7時2分復電，停電原因後續待釐清。