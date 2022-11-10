百里侯選舉倒數計時，全台22縣市候選人競爭都非常激烈，而民進黨選情低迷，資深媒體人陳國祥7日就表示，有年輕人在網上發文表示，曾經對總統蔡英文關愛年輕人「感動得要死」，現在卻「後悔得想死」，陳國祥直言「年輕鐵票『生鏽』儼然成為民進黨的嚴峻考驗」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導指出，陳國祥以10月台灣民意基金會的民調來分析，與7月相比，20至24歲選民贊同蔡英文處理國家大事方式的人大幅下滑26.1個百分點，不贊同的激增20.2個百分點。陳國祥坦言，從該份民調可以看到「綠營的年輕人支持度暴跌」，2020年初的總統與立委大選，年輕人投票狀況踴躍，且多數衝著民進黨而來，現在年輕人的心卻逐漸冷了。

陳國祥也說，蔡英文和民進黨政府執政下，許多年輕人怨聲載道，年輕選票實大量流失近乎是無可避免，在這次地方公職選舉已成大大難題。而蔡英文總統六年執政下來，不但社會安全網還是有很多破洞，年輕人的處境不僅沒有一絲改善，情況還更糟糕，前景更迷茫，是不爭的事實。

陳國祥最後坦言，「說年輕人被蔡英文和民進黨背叛、遺棄和欺騙，可能言重了」，但之前有年輕人在網上發文表示，曾經對蔡英文關愛年輕人「感動得要死」，而現在卻「後悔得想死」。陳國祥也提及，先前因為得青年而得天下的民進黨，現在正面臨失年輕人而失天下的危機，情況之危殆與日俱增。「八年前國民黨失去年輕人的心，從此一路走衰至今，民進黨應該引以為鑑，對年輕人更用心、更用情，否則年輕人是會掉頭而去的」。