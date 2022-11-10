20隻Q版造型的風獅爺羅列於地，或臥或坐，非常可愛，形成一股搶拍熱潮(于家麒攝)

縣府呼籲前往觀賞的民眾們，拍照打卡時千萬不要跨坐上去，以免弄傷破壞了這些可愛的小獅子(于家麒攝)

金門守護神-風獅爺會生寶寶？!不少民眾與觀光客近來經過歐厝海灘的防風林裡發現，有20隻Q版造型的風獅爺羅列於地，或臥或坐，非常可愛，形成一股搶拍熱潮，原來這些是2022金門海洋藝術季的大型藝術品「風獅爺復育計畫」，將展出至2023年9月底。縣府呼籲前往觀賞的民眾們，拍照打卡時要小心謹慎，千萬不要跨坐上去，以免弄傷破壞了這些可愛的小獅子。

2022金門海洋藝術季共計展出6座大型藝術品，主展場雖以當代藝術家創作佈展於莒光樓的作品-舟核為代表，但是布展於歐厝風獅爺的作品「風獅爺復育計畫」，經過藝術家精心策畫及雕琢後，結合原有的風獅爺造型，形成風獅爺群體特色，別具風味。

歐厝展區的「風獅爺復育計畫」藝術品是由賴彥勳與日籍藝術家宮城有加共同創作完成，作品先原型雕刻然後開製矽膠模具，再印以水泥注模修飾，最後在上色處理。現場佈設20隻小型風獅爺，造型不一，各有特色，鑑於今年藝術季主要與國立故宮博物院合作展出，所以這些小風獅爺藝術品主要參考故宮文物「清乾隆掐絲琺瑯獅尊」、「清銅胎掐絲琺瑯獅子」、「唐銅鎏金 護法獅」、「清掐絲琺瑯獅子」等不同元素後，創作完成。

2022金門海洋藝術季6座藝術品將展出至2023年9月底，除了白天提供民眾駐足觀賞外，晚間也會亮燈，給民眾不同的燈光享受，提供亮燈時間及各作品展出地點等資訊：

1.舟核：於莒光樓展出，亮燈時間為每日下午18~23時。

2.光舟：於同安渡頭展出，亮燈時間為每日18~23時。

3.守護神：於城鎮之星(縣立體育場游泳池旁)展出，亮燈時間為每日18~23時。

4.嵐天畫境：於延平郡王祠展出，亮燈時間為每日18~23時。

5.竹波：於古崗湖畔(古崗樓前方廣場)展出，亮燈時機為每日17~21時30分。

6.風獅爺復育計畫：於歐厝風獅爺展出，這座作品是以太陽能供電方式，所以亮燈時間概定為天黑後3~4小時。