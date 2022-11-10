民進黨台中市長候選人蔡其昌，10日晚上回到自己的老家清水舉辦行動派音樂晚會，懇託海線鄉親支持自己的子弟，讓海線出市長故鄉大發展。（蔡其昌競選總部提供）

民進黨台中市長候選人蔡其昌，10日晚上回到自己的老家清水舉辦行動派音樂晚會，懇託海線鄉親支持自己的子弟，讓海線出市長故鄉大發展。（蔡其昌競選總部提供）

民進黨台中市長候選人蔡其昌，10日晚上回到自己的老家清水舉辦行動派音樂晚會，邀請知名歌手沈文程、談靜等與鄉親同樂。蔡其昌回到自己家鄉頂著沙啞喉嚨，向滿場熱情鄉親呼喊，訴求海線不要再當「風頭水尾」，懇託海線鄉親支持自己的子弟，讓海線出市長故鄉大發展。

蔡其昌說，每次立委選舉因有海線鄉親的支持，讓他得票率屢創新高！2020年選舉已來到近七成得票率，是全台灣男性立委得票率第一名；感謝鄉親疼惜與溫暖，他沒有辜負鄉親的期待。讓海線自來水管接管率從20％達到近80％，翻修所有海線老舊危險校舍，讓海線沒有任何一間危險校舍。

蔡其昌指出，他爭取海線火車自強號增加班次及雙軌高架化，因為有鄉親的支持才能讓他為大家做這麼多事情。這次參選台中市長就是希望能夠為台中、為海線做更多事情，拜託鄉親如同過去一樣堅定支持他；讓海線自己的子弟、讓海線出市長，故鄉一定能夠大發展。

蔡其昌強調，他當市長要讓原縣區迎頭趕上提出海線123政策，讓海線成為一個台中副都心、兩個海空港及海線三條捷運路線，不論是捷運藍線、橘線、山海環線及海線鐵路雙軌高架化；他當市長四年內就要讓藍線捷運動工，捷運橘線及山海環線核定，加上海線鐵路雙軌高架化，四管齊下讓海線全力衝刺

市議員楊典忠、王立任說，11月26日讓我們選擇自己的子弟蔡其昌，自己栽培出來的海線子弟為海線帶來建設、讓台中進步發展；也拜託大家支持行動派的議員團隊，讓我們進入市議會成為蔡其昌與鄉親最強大後盾。

知名歌手沈文程說，因喜愛釣魚認識蔡其昌，過去因主持釣魚節目到台中港，有時候都無法申請都要拜託其昌協助申請；這幾年蔡其昌為釣友爭取到北堤海釣區開放，為喜愛釣魚的人帶來很大的福利；他代表全台灣所有喜愛釣魚的人表達力挺蔡其昌，為台中市民帶來更多福利與建設。