古典樂壇超級巨星小提琴家麥可辛，凡格羅夫（Maxim Vengerov），在耶誕節前夕，將於台北市中山堂與旅德指揮家林勤超、台北市立交響樂團，同演貝多芬小提琴協奏曲，連兩日同曲目，觀眾聽不過癮還可以再二刷。

凡格羅夫上一次來台是2018年12月，當時與北市嬌演出蕭斯塔科維契小提琴協奏曲，電光火石的精湛表現，至今仍讓樂迷津津樂道，睽違四年的他特別選在耶誕佳節前夕再次來台，帶來優雅洗煉的貝多芬D大調小提琴協奏曲。

凡格羅夫有「百年難得一見的奇才」、「神弓海飛茲的繼承人」等多項美譽，5歲習琴，10歲便以神童的身分開啟演奏生涯，並且贏取國際比賽冠軍，迄今演出超過3000場音樂會，每場音樂會皆爆滿，所灌錄的唱片也曾獲得葛萊美獎肯定。而他所演奏的名琴是1727年史特拉底瓦里「ex-Kreutzer」。

音樂會下半場林勤超特別挑選素有「酒神盛宴、舞蹈神化」之讚的貝多芬第七號交響曲，與樂迷一同歡慶歲末，迎向新年。