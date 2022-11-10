國民黨台北市長候選人蔣萬安今宣布辭立委展現決心，空出的台北市第三選區（中山松山）區立委席次補選，國民黨發言人柳采葳點名，看好問政模式不藍不綠的民進黨台北市議員王世堅循民進黨立委高嘉瑜模式代表民進黨出征。（截自柳采葳臉書）

國民黨台北市長候選人蔣萬安今宣布辭立委展現決心，空出的台北市第三選區（中山松山）區立委席次補選，國民黨發言人柳采葳點名，看好問政模式不藍不綠的民進黨台北市議員王世堅循民進黨立委高嘉瑜模式代表民進黨出征。

柳采葳表示，在年輕世代中，不論聲量或好感度都超越民進黨基本盤的王世堅，不但有國會經驗，在地方基層實力雄厚，不僅多次砲打民進黨中央，還曾為前新竹市長林智堅論文案與民進黨側翼對槓。

柳采葳說，王世堅因不挺林智堅，還自嘲被抹成中共同路人，卻因此贏得泛綠與中間選民叫好，頗有男版高嘉瑜態勢，而藉不藍不綠的高嘉瑜模式拿下藍軍優勢選區，本就是民進黨慣用伎倆，認為王議員連任後，可望轉換跑道爭取重返國會。

對民進黨大安文山區市議員阮昭雄在蔣萬安請辭後，立即宣布將跨區爭取該席立委補選，柳采葳更揶揄，阮能火速宣布跨區投入選戰，看來早就看壞民進黨台北市長候選人陳時中選情，預先做好了蔣當選市長要投入立委補選準備。

柳采葳表示，直轄市長法定競選時間明天起跑，蔣萬安搶先宣布請辭立委投入選戰，展現破釜沉舟、勇往直前的決心，直球對決也凸顯民進黨籍立法院副院長蔡其昌在任角逐台中市長的現況。

柳采葳認為，蔣萬安的請辭，加上民進黨九合一大選選情看壞，可預期民進黨即將迎來後蔡英文時期混戰，也敲響蔡任期後半跛腳的警鐘。