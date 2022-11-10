台中市長盧秀燕10日起向市府告假，啟動選戰模式，晚間來到龍井區農會舉辦市政說明會，現場湧入大批鄉親支持。（潘虹恩攝）

盧秀燕強調，「信用」是政治人物的首要條件，不要說一套做一套，她的政見說出口就一定會實踐。（潘虹恩攝）

選戰進入倒數，台中市長盧秀燕10日起向市府告假，啟動選戰模式，晚間來到龍井區農會舉辦市政說明會，現場湧入大批鄉親支持。盧秀燕表示，她每天一步一腳印拜票，喊到聲音都啞了，還是不能放過每一次跟鄉親說明政見的機會，龍井是她勝利的福地。

盧秀燕說，過去她沒有經營過龍井區，對這裡沒有把握，但4年前在龍井辦完政見說明會後信心大增，也順利當選了市長，因此龍井是她勝利的福地；4年前她在同個場地承諾鄉親要恢復老人健保補助，她上任第1年就做到了，如今回到這裡看到好多熟悉的面孔繼續支持她連任，相當感動。

盧秀燕強調，提出政見很簡單，電腦「複製貼上」要提出1萬條也沒問題，但「信用」是政治人物的首要條件，不要說一套做一套，她的政見說出口就一定會實踐，歡迎鄉親檢視她的承諾，包含恢復老人健保補助、生育津貼翻倍、公托公幼倍增等福利，她都有說到做到。

盧秀燕表示，她想讓大家知道龍井是好地方、提高龍井的能見度，因此積極建設，譬如將麗水漁港打造成「小希臘」、建設全家休憩好去處「鯉魚山公園」等；她也重視地方教育，因此協助龍津國小、龍港國小、龍井國小及龍海國小等多所學校校舍翻新，同時爭取龍津國中升格成龍津高中，讓在地學子免於跨區就讀。

盧秀燕也說，龍井是中火所在地，這裡的鄉親被揶揄是「人體空氣清淨機」，因此她也極力爭取中火減煤，4年過去，她「說到做到」，沒有讓龍井的鄉親失望，盼鄉親繼續支持；同時也懇請鄉親，票投爭取連任的市議員吳瓊華、林孟令及市議員候選人林昊佑，才能在議會替鄉親爭取預算支持建設。