隨高鐵宜蘭站確定落腳宜蘭縣政中心，縣府為因應周邊區域快速發展，投入2148萬元辦理宜蘭市南橋路至進士橋中下游段新建排水箱涵工程，預計明年4月完工，縣長林姿妙今天（10日）再前往「宜榮一中排分洪水道新建」工程視察，盼能為縣民創造安全好生活。

宜蘭縣政府水利資源處表示，南橋路至進士橋中下游段工程已今年9月20日開工，預計明年4月28日完工，工程完工後相關排水設施將提升至10年重現期距洪水位保護標準。

此外，縣府去年自籌經費辦理「宜榮一中排分洪水道新建」工程，林姿妙今天前往視察工程辦理情形，並盼水利資源處團隊同仁後續須在考量品質及安全的前提下，如期完成工程建設，早日完成宜榮一中排水改善工作。

水資處指出，美福排水系統「宜榮一中排」規畫涵蓋範圍，面積約1.27平方公里，排水水道治理起迄為與美福排水匯流處至宜18線，長約2.285公里，沿途流經宜蘭市建業、進士及南僑等里等區域。

縣府強調，會持續爭取經費依序辦理「宜榮一中排」排水其他各段改善工作，期能改善縣政中心、宜蘭科學園區及宜蘭運動公園周邊地區積淹水情形，以保障民眾生命財產安全並提升當地生活環境品質。