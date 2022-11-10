北部地區後備指揮部一名女士官遭到爆料從事性交易，後備指揮部對此發布新聞稿指出，針對媒體報導「某單位女士官行為不檢」，後備指揮部今天（10日）表示，北部地區後備指揮部某女性士官疑涉營外不當行止，單位獲報後，即啟動調查、釐清案情。

後備指揮部強調，將依「毋枉毋縱」原則，秉公調查，倘確有不法，將檢討重懲汰除，絕不寬貸；並持恆強化所屬法紀教育，以正綱紀。

有匿名爆料者在臉書發文，他爆料苗栗縣頭份鎮第一後備部隊訓練中心，有名女士官「麻煩不要在營外兼職援交了好嗎？」，還指出全營區的人都知道該女士官在「兼職」，他還大酸對方「還是你要把生意拓展到營內呢？ 」，並提到晚上「加班」幫中心的人排解一天壓力；並指出該單位若留住該女士官沒汰除，那真的是貫徹「國家有綱常，軍隊有軍紀(妓)」。

從雙方對話可見，對方詢問休息零用金、時間，次數，該女士官則回「我一般就是6000哦」並回應對方晚間6點半左右有空，也表示自己有視導行程，顯然毫不隱瞞軍職身分，女士官更要求對方開車來軍營附近載她，更叮嚀「嘿咻」時要戴套套，嘿咻結束後，對方傳了「不好意思找了一間那麼爛的汽旅」。