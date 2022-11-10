中國航展未來海戰利器大陸國產無人潛航器大規模亮相。圖為「海神」6000最大工作深度6000米。（澎湃新聞）

中國航展未來海戰利器大陸國產無人潛航器大規模亮相。圖為EA63型獵雷系統是一種帶纜的遙控潛航器。（澎湃新聞）

中國航展未來海戰利器大陸國產無人潛航器大規模亮相。圖為ET60中國首款出口型多用途電動力輕型魚雷。（澎湃新聞）

中國航展未來海戰利器大陸國產無人潛航器大規模亮相。圖為魚-11E助飛反潛魚雷可以用於快速反潛。（澎湃新聞）

澎湃新聞記10日報導，多型大陸國產無人潛航器亮相中國航展。近年來，無人作戰裝備逐漸在軍事應用中嶄露頭角。無人潛航器具有高自主性、低風險性、強隱蔽性以及靈活部署性等特點，被認為是未來海戰最有效的作戰手段，具有重要的軍事價值。

無人潛航器具有很高的軍事價值，也有很高的社會價值，在水下救援、海洋科考以及水下考古等領域也有很重要的作用。

無人潛航器可以搭載不同的載荷，執行不同的作戰任務，包括偵察監視、反水雷、反潛和特種作戰等。隨著水下無人潛航器性能穩步提升，作戰應用範圍和深度不斷拓展，也將會極大改變傳統水下作戰模式，對未來戰爭模式產生深遠影響。

目前，世界各大國都在積極發展無人潛航器，試圖以此來打造新型水下作戰體系，保持水下優勢。

在本屆航展上，中國船舶集團有限公司展示了多款無人潛航器，型號數量遠超往屆航展，既有「海神」6000這樣的大型無人潛航器，也有「鱘魚」ST001尺寸較小的無人潛航器。

據介紹，「海神」6000就是大陸首型搜救型無人潛航器，最大工作深度達6000米，能以3節的速度連續航行24小時，配備有深水遇險目標高分辨低照度照明系統、聲信標定向引導聲納、水聲探測側掃聲納等，具備工作水深範圍寬、載荷能力大、續航力長、搜尋探測能力強等特點，可對深海目標全自主精細搜尋、探測、定位，執行深海水下目標搜尋探測和海洋科學研究任務。

澎湃新聞報導，「鱘魚」ST001是一型滿足大深度海區（1000米以內）海底地形測繪、水雷探測、水下搜救以及海底管道探查等應用領域，具備自主避障、超深保護、航區保護等功能，航行安全性高。

中國船舶西安精密機械研究所工程師何桂磊介紹，「鱘魚」級系列無人潛航器的最大特點是採用水下無線通信，不需要電纜，操控距離比較遠，可實現遠端遙控、遙測，這款潛航器採用模組化設計，可根據客戶需求搭載不同載荷，執行不同任務。

本屆航展，中國船舶西安精密機械研究所向外界展示了多款無人潛航器、魚雷、助飛魚雷以及蛙人運載器等產品。