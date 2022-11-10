林佳龍今晚到板橋北極壇參香及戶外開講。（王揚傑攝）

民進黨新北市長候選人林佳龍今（10日）晚至板橋北極壇參香及戶外開講，林佳龍對台下支持者說，剩下16天就要投票，希望大家聽完他的政見，都能當他的分身傳播出去，讓「新北大翻新、市民大翻身」。

林佳龍表示，昨天他提出「北海七星亮點計畫」，要讓北海岸、東北角的11個行政區能夠城鄉均衡發展，拒絕邊緣化，他酸新北市長侯友宜常說「好好做事」，只是把鄉鎮長的事拿去做而已，市長應該要有國際觀，他有治理台中市的經驗，現在台中的格局就像是「小孩轉大人」，讓國民黨的盧秀燕市長收割也沒關係，因為是他打好了基礎。

林佳龍說，新北市升格12年卻「轉骨轉不過」，沒有升級，侯市長當副市長8年、市長4年，現在要爭取連任，假如會做事，12年早已讓城市徹底蛻變。最重要是侯市長選上市長還要落跑選總統，而他承諾會做滿4年，所以這次要換人來做，他會用他在台中市和交通部長的經驗，讓新北大翻新、人民大翻身。

林佳龍列舉參選新北市長所提出的政見，包括1200元首都通整合票券、都市更新1坪換1坪、縱貫線捷運、65歲以上免費裝假牙、社會住宅增加2萬戶、青年成家基金10萬元、敬老愛心卡加碼到600點等。

最後林佳龍說，還有很多講到12點也講不完，投票剩下16天，拜託大家和林佳龍跟市議員、里長候選人作伙來拚，讓新北帶動首都圈，新北大翻新、人民一定贏。