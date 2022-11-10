微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）9日在佳士得（Christie’s）拍賣會賣出60件收藏品，得標總價超過15億美元，打破美國地產大亨麥克勞（Harry Macklowe）夫婦收藏在蘇士比（Sotheby’s）創下的9.2億美元紀錄。9日賣出的藝術品中有5件得標價都超過1億美元，其中法國藝術家塞拉（Georges Seurat）畫作《模特兒們（縮小版）》以1.5億美元落槌，拿下當日最高價。
微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）9日在佳士得（Christie’s）拍賣會賣出60件收藏品，得標總價超過15億美元，打破美國地產大亨麥克勞（Harry Macklowe）夫婦收藏在蘇士比（Sotheby’s）創下的9.2億美元紀錄。9日賣出的藝術品中有5件得標價都超過1億美元，其中法國藝術家塞拉（Georges Seurat）畫作《模特兒們（縮小版）》以1.5億美元落槌，拿下當日最高價。
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