俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoygu)與軍事行動指揮官蘇羅維金大將(Sergey Surovikin)在昨天下令，俄羅斯部隊主動撤出刻松市(Kherson,赫爾松)，重新在第聶河右岸加強防禦。一般普遍認為，這是俄羅斯軍事行動以來的最明顯挫敗，但是俄羅斯的宣傳機器開始全力運動，將此舉描述成「雖然困難，但是正確的決定」，以及「這不是徹退，這是重組攻勢」這類的正面評論。

俄羅斯政府資助的RT網路新聞台主管西蒙尼安(Margarita Simonyan)表示，「撤退是避免俄羅斯軍隊暴露在第聶伯河右岸，並成為烏克蘭軍隊”打開通往克里米亞道路”的必要決定。」

她將這次撤退，與1812年拿破崙軍隊入侵俄羅斯時，俄軍指揮官庫圖佐夫將軍(Mikhail Kutuzov)就是主動撤出莫斯科，然後在後續的戰役擊敗了拿破崙。

瓦格納傭兵團(Wagner mercenary group)首領葉夫根尼•普里戈津(Yevgeny Prigozhin)說，「以最小的損失撤軍，是極極其艱鉅的任務，但也是蘇羅維金大將成的最大成就。」

車臣首腦卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)也持類似看法，他說「完全同意這個決定，蘇羅維金保護他的士兵，又佔據更有利、舒適和安全的戰略位置。」

儘管都對蘇羅維金的撤軍決定相當肯定，但普里戈津和卡德羅夫仍然對俄羅斯的軍事決策提出質疑。卡德羅夫說：「為什麼沒有從一開始就確保補給線？」而普里戈津說：「軍方應該檢討問題所在，要得出結論並糾正錯誤。」

這些肯定中帶有批評的意見，是在獨立媒體Meduza上刊載，因為克里姆林宮已下令，所有的官方媒體都要迴避任何批評俄羅斯的用語。

俄羅斯官方媒體將刻松的撤退聲明，描述為「移防」或是「重組攻勢」，絕不能說「撤退」。

俄羅斯杜馬下院的議員，「正義俄羅斯黨」領導人米羅諾夫(Sergei Mironov)在推特說：「對刻松的失敗表示遺憾，將來必要重新奪回這座城市。」

那麼，普丁對此事有什麼看法？普丁在今天出席俄羅斯國家公共衛生研究所成立 75 週年的活動，他發表的講話只針對公共衛生部門的項貢獻，完全沒提到刻松撤軍。