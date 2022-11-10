年底縣市長選舉結果，恐影響各黨2024年總統大選布局。對此，前立委沈富雄今（10）日就表示，「2024總統大選，國民黨將派侯友宜，民進黨則是派賴清德」，甚至強調「國民黨要爭氣，把氣勢拉上來，那柯文哲自然就會消失」。

沈富雄今日在品觀點節目《暐瀚觀點》中，對於2024年藍綠兩黨將由誰對決總統大位，沈富雄認為「國民黨將派侯友宜、民進黨則是派賴清德」，主持人黃暐瀚接著提問：「有沒有可能國民黨不提侯友宜呢？」沈富雄卻突然猛力跺腳好幾次，強調：「如果國民黨不提侯友宜，那IQ就只有30。」

沈富雄更說，「國民黨要爭氣，把氣勢拉上來，那柯文哲自然消失」，至於侯友宜要怎麼在總統大選贏賴清德，沈富雄坦言，「就是把和中國大陸政策講得比賴清德好，那就會贏了，一樣都是『保台』，但如果賴清德的方法讓人民擔心，那侯友宜的方法可以選擇『讓人民擔心的程度降低』，那就對了」。