認識大主管很重要嗎？一位剛到某中型企業工作的女網友近日分享，她因為工作事項用電話聯絡某間門市的夥伴，結果被轉接給總公司總經理，她因為兩人同樣姓氏沒認出來，結果除了遭到總經理痛罵，還一路被總經理的3個下屬開罵，加上公司原本就有部門沒主管、交接不順、同事亂罵人等問題，讓她氣得決定離職。許多人看了公司狀況後，也紛紛驚呼「這樣還不會倒？」

原PO在Dcard發文表示，她最近新到職某間成立40幾年的瘦身美容企業，沒想到同天到職的主管當天就離職，同部門沒有資歷超過半年的同事，「做事完全沒人教，新人還要自己做SOP」；安排部門事項的特助常常反覆無常，要原PO接手工作，一下子說要開系統權限，一下子又說不用，甚至因為不懂行政程序或亂做，導致離職同事的行政資料、工作交接都卡住；另外資深專員、主管的脾氣都很差，常常被要求簽文件擺著一副臭臉，或是因為心情不好亂開罵。

原PO提到，最近她因為工作事項聯絡某門市的夥伴，不知為何被轉接給總公司的總經理，當下她看到姓氏一樣沒有確認，結果就這樣被痛罵一頓，沒想到總經理還先後交代3個下屬罵她，「我想說認錯人至於被罵4次嗎？」更何況她沒有害公司賠錢，進公司時也沒有前輩帶她認識主管、環境，讓原PO氣到決定離職。

對此，許多人紛紛驚呼「這間公司這麼混亂還不崩潰？」、「該說這間公司很厲害嗎...這樣還不會倒」、「奇怪在台灣創業不是存活率很低嗎？怎麼這種公司能活到現在」，原PO則透露，公司明明違反很多勞基法被檢舉成功，卻一直存活至今，不過由於網路評價差，現在也改用別的公司名字徵人。